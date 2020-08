Notizie Milan – Il punto sul mercato rossonero: trattative e indiscrezioni

MILANO – Il mercato del Milan si muove a piccoli passi, ma si muove. Saluta Reina, lo spagnolo è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. In entrata, tra i pali, Begovic è il candidato principale per una maglia da “vice-Gigio”, ma è stato offerto anche Claudio Bravo, svincolatosi dal Manchester United. Capitolo difesa: piace Pezzella, capitano della Fiorentina, ma bisognerà trattare con i viola, impresa non semplicissima anche se il contratto dell’argentino scadrà nel 2022. Su Aurier non sono stati fatti nuovi passi in avanti concreti, mentre Bakayoko l’ipotesi prestito con diritto di riscatto inizia a prendere quota. Tonali, il Milan ha l’ok del ragazzo, ora si tratta con il Brescia. Capitolo Brahim Diaz, anche per lo spagnolo si è scelta la strada del trasferimento a titolo temporaneo. Vice Theo Hernandez: si seguono Vina e Iago.