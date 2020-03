Notizie Milan – Il nuovo messaggio di El Shaarawy ai rossoneri

MILANO – Stephan El Shaarawy ha parlato di nuovo della sua avventura al Milan. L’attaccante, attualmente in forza allo Shanghai Shenhua, ha utilizzato una storia del suo profilo Instagram per tornare al suo passato a tinte rossonere, ecco le sue parole.

: «Arrivare a 18 anni ad indossare la maglia della tua squadra del cuore è un sogno che si realizza, ovviamente non dico nulla di segreto, è un qualcosa che sanno tutti ormai. Sinceramente pensavo di poter restare in rossonero per tutta la mia carriera. Molte volte, però, i cambiamenti non dipendono esclusivamente solo dal calciatore, in quel periodo si erano creano delle circostanze che mi hanno portato a compiere la scelta di andare via, ma nessuno riuscirà mai a cambiare quello che provo per questi colori».

