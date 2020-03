Notizie Milan – Il futuro della difesa rossonera è Matteo Gabbia

MILANO – Matteo Gabbia quest’anno ha coronato il suo sogno di esordire tra i professionisti, con la maglia del suo Milan. Non solo, il giovane calciatore è riuscito anche a raddoppiare, perché ha disputato anche la sua prima partita in rossonero partendo nell’undici titolare. Il futuro sembra sorridergli e così è infatti, dato che il club meneghino ha fiducia nelle sue doti e nelle sue capacità e nonostante le voci di mercato che lo vedono al centro di diverse richieste di prestito, Gabbia dovrebbe restare in rossonero anche il prossimo anno. Lo stesso Pioli è rimasto colpito dalla personalità messa in campo del ragazzo e dal fatto che si è fatto trovare quando è stato chiamato in casa. In più il centrale difensivo rientra perfettamente nei parametri di Elliott: giovane e il suo stipendio è ovviamente dentro al Salary cup.

