Notizie Milan – I soldi per Sirigu dalla possibile cessione di Donnarumma

MILANO – Con il passare dei giorni le voci sulla possibile cessione di Gigio Donnarumma aumentano. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza il prossimo anno e le sensazioni sul possibile rinnovo sono tutt’altro che positive. Proprio in virtù di questa situazione l’estremo difensore della Nazionale Azzurra ha attirato gli occhi di molti club, tra cui il Real Madrid e il PSG. Oggi però è rimbalzata dall’Inghilterra una notizia clamorosa, sempre sul futuro del calciatore. Il Chelsea, secondo quanto riportato dal Sunday Express, starebbe per mettere sul piatto 60 milioni di euro . Cifra che potrebbe far vacillare il club meneghino, visto anche lo spettro della partenza a parametro zero. Incassando questa cifra, nei piani della società c’è l’intenzione di realizzare un ricca plusvalenza nel caso in cui la trattativa per il rinnovo naufragasse definitivamente, ci sarebbero anche i soldi per l’eventuale sostituto. Attualmente la corsa per raccogliere il testimone è a due, con Sirigu e Meret iscritti alla corsa. Con il primo preferito al secondo, per rendimento e integrità fisica. Le richieste del Torino avevano però spinto l’interesse del Diavolo, ma con i soldi di Donnarumma il Milan potrebbe arrivare al portiere granata.

