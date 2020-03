Dall’Inghilterra – Chelsea, avviati i contatti per Donnarumma. Si può chiudere a 60 milioni

MILANO – Il rapporto fra Donnarumma e il Milan si avvicina ai titoli di coda. Trovare un’intesa per il rinnovo, infatti, è tutt’altro che semplice. Elliott vuole abbassare il tetto ingaggi e quello di Gigio, da 6 milioni a stagione, è pesantissimo. Non solo, ma il suo agente, Mino Raiola, spinge per un sostanzioso aumento, consapevole del fatto che il suo assistito è uno dei pochissimi fuoriclasse dell’attuale organico rossonero. Aumento che il Milan non pare disposto a concedere. Insomma, se il Milan non vuole perdere il suo portiere a parametro zero nel 2021, dovrà o fare un enorme sforzo economico per rinnovargli contratto (ma è piuttosto difficile), oppure cederlo nella prossima sessione di calciomercato, mettendo a bilancio una grossa plusvalenza (opzione molto più probabile).

L’INDISCREZIONE – Stando a ciò che riferisce il ‘Sunday Express’, il Chelsea sarebbe attualmente il club più interessato, tanto da aver già iniziato a muoversi in modo concreto. La società inglese, poco convinta dalle prestazioni di Kepa e determinata a trovare un sostituto, avrebbe già contattato Mino Raiola manifestando l’intenzione di acquistare Donnarumma. Sempre secondo il Sunday Express, il Milan potrebbe accettare di cederlo per una cifra attorno ai 60 milioni di euro.

