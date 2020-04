Notizie Milan – Hakan Calhanoglu cambia procuratore

MILANO – Arrivano novità su Hakan Calhanoglu. Il calciatore del Milan, infatti, ha cambiato procuratore, decidendo si affidarsi a una delle più importanti agenzie di procure sportive in Germania e in Europa. Si tratta della ISMG International di Gordon Stipic, che tra le sua fila annovera giocatori importanti, come: Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, Kevin Volland e Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen, Sead Kolasinac dell’Arsenal. La prima questione che dovrà essere affrontata con il Milan riguarda la scadenza del contratto tra il turco e i rossoneri, nel 2021. Le parti s’incontreranno alla fine della stagione, ma l’impressione è che l’avventura di calhanoglu con il Milan sia destinata a continuare.

