Notizie Milan – Giuseppe Riso a Casa Milan: Brescianini oltre a Pessina

MILANO – Abbiamo già riportato come il procuratore Giuseppe Riso, agente che cura gli interessi anche di Matteo Pessina si troverebbe in Casa Milan, secondo quanto riporta TMW. l’incontro odierno con la dirigenza rossonera però poterebbe riguardare anche altro, come il futuro di Marco Brescianini, giovane centrocampista classe 2000 del Milan Primavera. Il calciatore sempre secondo la fonte, dovrebbe avere diverse richieste in Serie B.

Il calciatore nel corso dell’ultima stagione ha fatto anche il suo esordio in Serie A, con la maglia rossonera. Al minuto 65′ di Milan-Cagliari, infatti, Marco Brescianini è subentrato a Ismael Bennacer. facendo registrare così la sua “prima tra i grandi” a vent’anni.