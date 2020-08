Notizie Milan – Gazzetta: offerta da 38 milioni di euro per Tonali

MILANO – 38 milioni di euro complessivi più il 15% sulla futura rivendita. Questa è l’offerta del Milan al Brescia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. 10 milioni per il prestito oneroso, 25 invece per il diritto di riscatto e non obbligo, più altri 3 di bonus. Questa è l’offerta dilazionata nel tempo, sempre secondo la “Rosea”. Adesso la palla è passata a Cellino e chissà se l’Inter deciderà di rilanciare, oppure di lasciare strada libera ai rossoneri, concentrandosi sul altri obiettivi di mercato. Tonali si avvicina, ma non è detta l’ultima parola, serve cautela, perché la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.