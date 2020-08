Notizie Milan – Gazzetta: Elliott mette i paletti, non oltre i 6 milioni per Ibra

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. La proprietà rossonera ha deciso si imporre un tetto alla trattativa, non si andrà oltre i 6 milioni di euro a stagione, questa è la scelta di Elliott. Il fondo d’investimento ritiene di aver fatto il massimo sforzo possibile, vista anche l’età dello svedese. Quindi si andrà a avanti a trattare, anche perché l’attaccante ha chiesto un nuovo accordo da almeno 7 milioni. Si punterà ancora sui bonus, anche se la scelta non è stata gradita né da raiola, Né dallo stesso Ibrahimovic. Il Milan vuole trovare un accordo il prima possibile e sta studiando una nuova strategia per convincere il calciatore. Ma attenzione perché nelle ultime ore sono arrivate anche molte altre novità per il mercato rossonero. Raffica di notizie nella notte, Gianluca Di Marzio annuncia: “Il Milan sta lavorando per…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA