Calciomercato Milan, Maldini spiazza tutti: il nome nuovo costa 25 milioni!

Calciomercato Milan, un gioiello nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera sta progettando un calciomercato che punti tutto sulla qualità. La società meneghina non ha alcuna intenzione di comprare tanto per farlo, ecco perché sta mirando a tutti acquisti che possano elevare il grado di competitività della squadra di Pioli. Nelle ultime ore è tornata a farsi prepotente la voce di un interessamento del Milan per Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille che piace a mezza Europa. Secondo FootMercato, il club francese sarebbe pronto a cedere, dopo Osimehn e probabilmente Gabriel, anche il suo giovane gioiello classe 1999. Il prezzo del cartellino del franco-senegalese si aggira sui 25 milioni di euro. Soumaré è da tempo sul taccuino delle big inglesi, con Arsenal e Manchester United come concorrenti più agguerrite, ma il Milan può contare su degli ottimi rapporti con il Lille, dovuti all’operazione Leao e al passaggio di Thiago Djalo al club transalpino. Prodotto del vivaio del PSG, Soumaré ad appena 21 anni può già dirsi un centrocampista completo in tutto e per tutto, con tre anni di esperienza in Ligue1 alle spalle. Abbina una forza fisica straripante ad una notevole tecnica di base, sarebbe l’alternativa ideale per i rossoneri qualora non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Bakayoko dal Chelsea. Il Milan sta sondando più piste contemporaneamente: a meno di un mese dall’inizio ufficiale della stagione è necessario non farsi trovare impreparati e strappare Soumaré alla folta concorrenza britannica rappresenterebbe davvero un colpo da maestri. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando anche altri colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA