Notizie Milan – Futuro Bonaventura, due squadre in pole position

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il futuro di Jack Bonaventura dovrebbe essere ancora in Serie A. Atalanta e Torino, infatti, si starebbero contendendo l’ormai ex centrocampista del Milan.

Il calciatore è libero a parametro zero, dato che il suo contratto con la società rossonera è scaduto e non ed è stato deciso non offrire il rinnovo. A Torino Bonaventura dovrebbe ritrovare Marco Giampaolo, allenatore con cui ha iniziato questa stagione al Milan. Mentre l’Atalanta è il club dove il giocatore è cresciuto e con il quale ha esordito in Serie A.

