Notizie Milan – Ecco quali squadre sono interessate a Under

MILANO – Il futuro di Under sembra essere lontano da Roma. Il club giallorosso, infatti, potrebbe mettere sul mercato il turco per realizzare una plusvalenza, visti i problemi legati al bilancio della società. Sulla tracce del giocatore c’è da tempo il Milan, che aveva provato a prenderlo a gennaio, senza successo. Il Diavolo potrebbe tornare alla carica in estate, ma non ci sono soltanto i rossoneri interessati all’esterno. Ci pensa l’Everton di Carlo Ancellotti, che aveva provato anche a portarlo al Napoli, quando era alla guida dei partenopei. Così come un’altra vecchia conoscenza della Serie A sembrerebbe seguire da vicino l’evoluzione della vicenda tra Under e la Roma. Si tratta di Monchi, ex dirigente proprio dei giallorossi e ora al Siviglia.

