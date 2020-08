Notizie Milan – Dilemma Paquetà, il futuro del brasiliano

MILANO – Il Milan vorrebbe incassare dalla cessione di Paquetà, il cui principale problema risiede nella funzionalità al gioco di Pioli. 38 milioni di euro quanto i rossoneri hanno speso ormai quasi due anni fa per il brasiliano. Ad oggi il verdeoro pesa circa 25 milioni a bilancio, di conseguenza il club rossonero dovrebbe trovare una squadra disposta ad investire tale cifra. La partenza del brasiliano, anche se difficilmente a titolo definitivo, libererebbe un posto importante e permetterebbe al Milan di inserire un calciatore più funzionale. Tutto ovviamente ruota alle possibili offerte che arriveranno, se arriveranno, per il centrocampista. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live