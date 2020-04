Notizie Milan – Dalla Spagna insistono, il Barça avvia i contatti con Raiola

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato dalla Spagna, questa volta è Don Balon a rilanciare le voci di un’interessamento del Barcellona per Alessio Romagnoli. Secondo quanto riporta il media iberico, infatti, i blaugrana avrebbero deciso di puntare forte sul capitano del Milan, tanto da aver già avviato i primi contatti con il suo agente: Mino Raiola. Il Diavolo ovviamente non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già fissato il prezzo del cartellino del difensore: 50 milioni di euro. Servirà quindi una super-offerta, quindi, da parte del club catalano per vincere la resistenza dei rossoneri, che non hanno intenzione di rinunciare a cuor leggero a uno dei migliori calciatori in attualmente in rosa.

