Notizie Milan – CorSport: sta per tramontare la pista Milenkovic

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan starebbe per abbandonare la pista di mercato che porta a Nikola Milenkovic. Troppo late le richieste della Fiorentina infatti per i rossoneri, che avrebbero intenzione a questo punto di concentrarsi sul altri obiettivi. I viola hanno chiesto 40 milioni di euro per il serbo e non hanno accettato l’inserimento di contropartite tecniche nella trattativa, come il cartellino di Lucas Paquetà.

A questo punto il Diavolo potrebbe davvero decidere di cambiare strategia sul mercato per la difesa con Kjaer e Romagnoli titolari per la prossima stagione, Musacchio e Gabbia immediatamente dietro. Senza dimenticare anche Leo Duarte ancora in rosa. In questi caso lo sforzo preventivato per un centrale potrebbe essere concentrato su un terzino titolare, come Aurier. Visto anche il rendimento di Kjaer nella passata stagione, un centrale titolare potrebbe anche non essere una priorità.