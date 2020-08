Notizie Milan – CorSera: Zlatan Ibrahimovic “l’offeso”

MILANO – Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione Tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo di contratto. Lo svedese, secondo quanto scritto dal quotidiano, si sarebbe offeso per l’offerta rossonera legata ai bonus sulle presenze dell’attaccante. Il numero 21 del Diavolo vuole in ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, non tanto per la cifra, quanto più che altro perché ritiene di dover essere il calciatore con lo stipendio più alto in rosa. Cosa dovrebbe testimoniare l’importanza del giocatore all’interno dello spogliatoio del Milan.

La fonte però aggiunge come in ogni caso ci sia fiducia sulla conclusione positiva delle trattative, rifacendosi alla parole rilasciate ieri da Paolo Maldini. il Milan comunque ritiene che nell’era del Covid, con lo spettro di una nuova interruzione del campionato, un bonus legato alle gare disputate sia imprescindibile. Per il momento da via Aldo Rossi non filtrano nemmeno ipotesi legati ad ipotetici Piani B al rinnovo di Ibrahimovic.