Notizie Milan – Cor.Sera: Tonali strizza l’occhio ai rossoneri

MILANO – Il Corriere della Sera ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista, infatti, ha dato il suo ok per un trasferimento al Milan di Stefano Pioli. Il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini è un grande tifoso del Diavolo e il suo possibile arrivo a Milanello potrebbe indurre l'allenatore del club meneghino a modificare il suo assetto tattico, dato che avrebbe un ruolo centrale nel progetto del Milan. Inoltre Tonali rispetta tutti quelli che sono i paletti di Elliott sul mercato, giovane e con ampi margini di crescita. L'Inter resta in vantaggio, ma il Milan spinge per riuscire a fare lo sgambetto ai cugini nerazzurri.