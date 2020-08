Notizie Milan – Bakayoko, concorrenza inglese e nuova strategia rossonera

MILANO – La strada per arrivare a Tiemoué Bakayoko si fa in salita per il Milan, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport. Sul centrocampista francese, infatti c’è anche la concorrenza di club di Premier League, anche se il giocatore ha dato priorità ai rossoneri.

Il Milan quindi per non perdere Bakayoko ha intenzione di cambiare strategia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Diavolo starebbe pensando al prestito con obbligo di riscatto a favore del club meneghino. Una soluzione che potrebbe sbloccare la trattativa, in favore dei rossoneri, nelle prossime ore o nei prossimi potrebbe arrivare importanti aggiornamenti.

