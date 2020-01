Notizie Milan – Anche un’altra squadra in corsa per Piatek!

MILANO – Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il futuro di Krzysztof Piatek è sempre più lontano dal Milan. Sull’attaccante polacco ci sarebbe l’Herta Berlino, che avrebbe presentato un’importante offerta, a titolo definitivo, ai rossoneri. https://www.ilmilanista.it/gazzanet/nelle-prossime-ore-emissari-dellherta-a-casa-milan-piatek-ad-un-passo-dalla-cessione/ Dall’Inghilterra però rimbalzano nuove voci sul pistolero. Anche un club di Premier League sarebbe interessato al pistolero, si tratta del West Ham. Come riporta da Dean Jones, giornalista sportivo di Bleacher Report, gli Hammers si sarebbero uniti alla corsa per arrivare a Piatek e vorrebbero strapparlo al squadra della Bundesliga, che sembrava in netto vantaggio per accaparrarsi l’ex Genoa. Proseguono i contatti per il futuro della punta polacca, quello che è certo è che il futuro del pistolero appare sempre più distante dai colori rossoneri.