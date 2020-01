Nelle prossime ore emissari dell’Herta a Casa Milan: Piatek ad un passo dalla cessione

MILANO – Kris Piatek e il Milan sono ad un passo dall’addio. Il centravanti polacco è arrivato alla rottura totale sia con la società che con la tifoseria – che ieri lo ha fischiato nella sfida di Coppa Italia contro il Torino – ed è pronto ad iniziare un’avventura in Bundesliga. Stando infatti a ciò che riferisce SportMediaset, nelle prossime ore alcuni emissari dell’Herta Berlino faranno visita alla sede del club rossonero per formalizzare l’acquisto del classe 1995. L’affare dovrebbe chiudersi a titolo definitivo, per una cifra intorno ai ventotto milioni di euro.