Notizie Milan – Ag. Cragno: “E’ uno dei migliori in circolazione”

MILANO – Il Nome di Alessio Cragno è stato accostato al Milan, in questi giorni, nel caso in cui Gigio Donnarumma dovesse partire. Il portiere del Cagliari ha saltato gran parte dell’attuale stagione, a causa di un infortunio alla spalla, ma questo non fatto scemare l’interesse di altre squadre nei suoi confronti. Graziano Battistini, agente dell’estremo difensore, ha parlato del suo assistito ai microfoni di calciomercato.it, ecco le sue parole.

: «Alessio ora è in forma, è tornato dall’infortunio e questa penso sia la cosa più importante. Parlare di mercato in questo momento penso sia del tutto fuori luogo, lui è indubbiamente uno dei migliori in circolazione, ma fare una valutazione del suo cartellino non è possibile. Vista l’emergenza che stiamo vivendo non è semplice quantificare il prezzo, dato che ci sarà un contraccolpo economico, una volta usciti da questa crisi. Anche il mercato cambierà, credo che tutti i prezzi dei cartellini scenderanno e si modificheranno anche le dinamiche in entrata e in uscita per i club».

