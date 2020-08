Notizie Milan – A che punto è il mercato dei rossoneri?

MILANO – Il mercato del Milan è fermo ai soliti nomi, ma a che punto sono le trattative dei rossoneri? Gianluigi Longari di TMW ha provato a fare chiarezza. Per il centrocampo i nomi sono sempre due, e sono i soliti noti in questo momento: Bakayoko e Florentino Luis. I contatti con il Chelsea per il francese vanno avanti sulla base del prestito, con diritto di riscatto. Stessa formula studiata anche per Florentino Luis, in questo caso bisognerà capire quale sarà la risposta del Benfica. Sul portoghese va registrato anche l’interesse del Fulham.

Capitolo terzini: è stallo su Aurier. Non si sono fatti passi avanti per l'ivoriano e resta la differenza tra Milan e Tottenham s domanda e offerta. Come ampiamente riportato sulla situazione Ibra, nonostante le distanze, regna l'ottimismo. I rossoneri dopo aver sistemato i tasselli a centrocampo e sulla fascia destra, si metteranno alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Capitolo uscite: Calabria piace sempre in Spagna.