Notizie Calcio – Coronavirus: il messaggio di Patrick Cutrone

MILANO – Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan oggi in forza alla Fiorentina, è apparso in un video a fianco della Croce Rossa Italiana, per sostenere la lotta al Coronavirus. Lo stesso calciatore qualche settimana fa è risultato positivo al contagio da Covid-19, ecco le sue parole.

: «Sono risultato positivo anch’io al Coronavirus, mi raccomando state a casa, ognuno deve fare la sua parte. Questo è importante per riuscire ad uscire presto da questa situazione e tornare più forti di prima. Mi raccomando, state a casa, seguite le istruzioni sanitarie ogni giorno. Fatelo per voi, per le persone a cui volete e bene e anche per chi, ogni giorno, combatte in prima line questa battaglia».

