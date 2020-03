Notizie Calcio – Coronavirus: Boruc in quarantena preventiva

MILANO – Continua a tenere banco l’emergenza Coronavirus, anche nel mondo del calcio e non solo in Italia. Il Bournemouth, squadra della Premier League inglese, ha comunicato che il portiere Artur Boruc, ex Fiorentina, e altri membri dello staff sono stati messi in quarantena preventiva. Al momento però nessuno di loro risulta essere positivo al Coronavirus.

Ecco il comunicato ufficiale.

AFC Bournemouth può confermare che cinque dei suoi dipendenti si stanno autoisolando, presentando sintomi coerenti con il COVID-19.

Il portiere Artur Boruc, insieme a quattro membri dello staff della prima squadra, si auto-isolano in linea con le linee guida del governo e della sanità pubblica. Questa è una misura precauzionale poiché, in questa fase, nessuno ha dato esito positivo per il Coronavirus. Il club continua a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri dipendenti e sostenitori. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti se necessario tramite il sito Web del club e i canali dei social media.

