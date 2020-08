Non c’è ancora la risposta di Ibra: domani potrebbe non essere a Milanello

MILANO – Più passano i giorni, più si riduce l’ottimismo: il Milan ha presentato a Zlatan Ibrahimovic la sua ultima offerta per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale, ma il centravanti svedese non ha ancora dato la propria risposta. Inoltre, domani comincerà ufficialmente la nuova stagione per il Milan, con i giocatori che si ritroveranno nel centro sportivo per i tamponi e martedì inizieranno gli allenamenti. A questo punto, però, è difficile che Ibra possa essere presente domani a Milanello. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione: “Al momento Ibra non ha dato la sua risposta all’ultima offerta fatta dal Milan, ad oggi quindi non è prevista la sua presenza al raduno. Tuttavia, la società rossonera spera ancora che arrivi il sì definitivo, ma al momento non c’è”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Ci siamo, Gianluca Di Marzio ha dato l’annuncio: è fatta, si chiude! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

