Calciomercato Milan – Di Marzio, annuncio improvviso: è fatta, si chiude!

Calciomercato Milan, ci siamo: Di Marzio annuncia che il colpo è in chiusura

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Negli ultimi giorni erano cresciute le perplessità dei tifosi rossoneri, per niente convinti da questo ritardo della dirigenza nel far decollare il calciomercato in entrata. Al Milan servono rinforzi, e anche se il prossimo sarà un mercato mirato, sarebbe preferibile consegnare a Pioli una rosa completa nel minor tempo possibile. Infatti, secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, sarebbe arrivata la prima accelerata. I rossoneri, secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, avrebbero strappato al Chelsea l’accordo per Tiemoué Bakayoko. I ‘Blues’ avrebbero finalmente aperto all’ipotesi di prestito oneroso con diritto di riscatto, che permetterebbe al Milan di dilazionare la spesa per il centrocampista senza intaccare troppo il bilancio relativo a questa stagione. Bakayoko manda messaggi d’amore ai rossoneri ormai da settimane e ora il suo ritorno a Milanello sembra davvero questione di ore. Ex compagni e tifosi sono pronti a riabbracciare un giocatore che, durante la sua prima esperienza rossonera, aveva iniziato in sordina per poi trasformarsi in un giocatore cardine. Stefano Pioli aveva richiesto espressamente rinforzi per la linea mediana, giustamente non convinto di poter affrontare un’intera stagione contando soltanto su Kessie e Bennacer. Il ritorno di Bakayoko dovrebbe costare al Milan poco più di 30 milioni di euro: cifra in cui si sommano gli esborsi per il prestito e per il riscatto da saldare il prossimo anno. Oltretutto, se davvero il Chelsea avesse accettato il diritto e non l’obbligo di riscatto, il Milan conserverebbe anche la possibilità di non spendere una grossa cifra nel caso in cui il Bakayoko-bis non dovesse convincere del tutto. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e prepara altri colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA