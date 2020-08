Morales: “Avrei dovuto far parte dello staff di Rangnick nel Milan, ma…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Sportiva, l’allenatore Massimo Morales ha parlato del mancato approdo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, svelando che avrebbe dovuto far parte dello staff del tedesco: “Avrei dovuto lavorare con Rangnick nella squadra rossonera. Tuttavia già da tempo sapevo che non sarebbe arrivata la fumata bianca e la scelta è stata sua. Al Milan voleva fare solo l’allenatore, non il direttore tecnico come inizialmente prospettato. Rangnick vuole avere carta bianca nella scelta dei giocatori e nella conduzione di tutto: ha grandissima esperienza e bisogna accreditargli fiducia perché, senza volerlo incensare, la sua storia parla per lui”.

