Morace: “Ibra? La sceneggiata contro il Bologna è stata una mancanza di rispetto”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha commentato il comportamento di Ibrahimovic in occasione della sostituzione contro il Bologna: “Zlatan ha sbagliato. La decisione dell’allenatore non va mai discussa, perché ogni volta che si fanno delle sceneggiate del genere c’è una mancanza di rispetto non solo nei confronti del tecnico, ma anche di tutti i compagni di squadra”.

