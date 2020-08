Miranchuk vuole il Milan: prosegue la trattativa con la Lokomotiv

MILANO – Vanno avanti i contatti tra Milan e Lokomotiv Mosca per Aleksej Miranchuk, trequartista classe 1995. Nonostante la concorrenza di Atalanta e Roma, disposte anche ad offrire di più al club russo, il giocatore ha dato precedenza al Milan, con cui ha anche trovato un accordo di massima sull’ingaggio. Tuttavia occorre raggiungere un’intesa economica con la Lokomotiv, disposta a cedere il proprio talento per non meno di 20 milioni di euro. Nell’affare, inizialmente, sembrava potesse essere inserito il cartellino di Diego Laxalt come contropartita, ma l’ipotesi si è raffreddata negli ultimi giorni.

