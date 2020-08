Mirabelli su Calhanoglu: “Giocatore importante, ma il meglio deve venire”

MILANO – L’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, contattato da TMW Radio, ha parlato di Hakan Calhanoglu, giocatore che proprio lui portò al Milan nell’estate del 2017: “Quando lo acquistammo avevamo una squadra veramente giovane, la più giovane del campionato. Lui era stato sette mesi fermo, arrivò da noi che non stava bene fisicamente, senza conoscere la lingua né i compagni: aveva la necessità di ambientarsi ed essere aspettato. Ora parliamo di un giocatore importantissimo, ma il meglio deve ancora arrivare perché secondo me può diventare ancor più decisivo”.

