Mirabelli: “Donnarumma e il Milan devono continuare insieme”

MILANO – Non solo Zlatan Ibrahimovic: il Milan è in contatto con Mino Raiola anche per Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021. Sulle frequenze di TMW Radio ne ha parlato Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero che, nel 2017, riuscì a far restare il portiere classe ’99: “Lui e il Milan devono continuare insieme, è una storia bella da raccontare e c’è anche il mio piccolo contributo, visto che se ancora oggi Gigio è al Milan è per la firma messa sotto la mia gestione”.

