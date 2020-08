Milan-Toro, terminato l’incontro per Rodriguez: accordo vicino

MILANO – Si è concluso l’incontro andato in scena a Casa Milan fra i dirigenti rossoneri, il direttore sportivo del Torino e l’agente di Ricardo Rodriguez. L’accordo per portare il terzino svizzero all’ombra della Mole sembra ormai essere vicinissimo. Il Milan, a fronte dei 2,5 milioni offerti dal Toro, ne chiedeva 3,5 ma le parti, venendosi incontro, hanno raggiunto un’intesa di massima per 3 milioni. Nei prossimi giorni verrà messo tutto nero su bianco e Rodriguez diventerà un nuovo giocatore del Torino. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia a sorpresa per il mercato rossonero. Bomba Maldini: vuole strappare un gioiello da 30 milioni di euro alla Juventus! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

