Milan, stabilita la data per il raduno pre-campionato

MILANO – Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fissato la data per il raduno pre-campionato: la squadra rossonera si ritroverà nel Centro Sportivo di Milanello lunedì 24 agosto e sarà la prima in Serie A a riprendere gli allenamenti. Scelta in parte obbligata dato che, oltre al nuovo campionato, il gruppo guidato da Stefano Pioli deve prepararsi anche per i preliminari di Europa League.

