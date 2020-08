Milan, “solo acquisti mirati”: ecco le possibili mosse sul mercato

MILANO – Soltanto acquisti mirati: questa è linea di mercato, dichiarata da Paolo Maldini, che il Milan intende seguire nella sessione che aprirà i battenti martedì prossimo. La squadra ha fatto ottime cose nell’ultima parte dello scorso campionato e va puntellata, non rivoluzionata. Le basi sono state messe e la parola d’ordine, adesso, è “continuità“. Il primo passo, non a caso, è stato confermare Stefano Pioli in panchina. Ora servono rinforzi nelle zone del campo in cui la squadra è meno coperta.

Il reparto che necessita più ritocchi è il centrocampo, come ha sottolineato anche Frederic Massara: il nome in cima alla lista è quello di Bakayoko. Per quanto riguarda la difesa, potrebbe arrivare un centrale, ma occorre prima vendere almeno uno fra Musacchio e Duarte. Sulla fascia destra, per ammissione dello stesso direttore sportivo, Calabria resterà: sarà quindi ancora lui l’alternativa a Conti. Dall’altra parte, invece, Rodriguez è stato ceduto e Laxalt partirà; di conseguenza, verrà preso un nuovo vice-Theo e attualmente ci sono due nomi sul taccuino.

In attacco si sta facendo di tutto per trattenere Ibrahimovic: se verrà firmato il rinnovo, probabilmente il pacchetto di centravanti resterà così com’è e si proverà ad ingaggiare un esterno offensivo, col profilo di Brahim Diaz che è tornato a circolare in orbita rossonera (ma occhio a Deulofeu). Attenzione anche alla porta: con il trasferimento di Reina alla Lazio serve un nuovo estremo difensore. L’ipotesi attualmente più accreditata è il ritorno di Begovic.

