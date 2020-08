Milan, si cerca una sistemazione per Laxalt

MILANO – Fra gli esuberi in casa rossonera c’è Diego Laxalt, terzino sinistro tornato al Milan lo scorso gennaio dopo sei mesi di prestito al Torino. Il ruolo di vice-Theo sta stretto all’uruguayano, che preferirebbe approdare in un’altra squadra, in grado di garantirgli il posto da titolare. Circa un mese fa si era fatta avanti la Lokomotiv Mosca, ma i contatti si sono raffreddati e al momento non sembra essere in piedi una trattativa. Il Milan, dal canto suo, aspetta acquirenti e, una volta piazzato Laxalt, andrà a prendere una nuova riserva di Theo Hernandez sul mercato. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa indiscrezione per il mercato rossonero. Pazza idea Milan, sì: dopo le voci, arrivano pesanti conferme! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

