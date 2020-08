Milan, si alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi

MILANO – In questo 2020 il Milan sta mettendo in ordine i conti del proprio bilancio, tra cessioni e partenze a parametro zero. Lo scorso gennaio sono stati venduti Jesus Suso, Kris Piatek e Fabio Borini, mentre in questa estate hanno lasciato la squadra rossonera Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Ricardo Rodriguez e José Reina (sta per essere ufficializzato il suo trasferimento alla Lazio). Le partenze di questi ultimi quattro calciatori hanno permesso al club di risparmiare ben 16 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live