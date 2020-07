Milan, senti Rivera: “Pioli? Se continua così non capisco come possa essere esonerato…”

MILANO – Gianni Rivera, leggenda del Milan e primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rete 8 Sport: “Sono pronto per allenare, ho preso il patentino da tecnico perché ho il desiderio di chiudere la mia carriera calcistica in panchina. Se c’è una squadra di spessore e con un bel progetto che voglia puntare su di me, io sono a disposizione come ho anche detto più volte. Sono pronto a mettermi in mostra e aspetto una chiamata”.

SUL MILAN – “Dopo la pausa ha avuto un’impennata nelle prestazioni e nei risultati. Sta facendo ottime cose e mi auguro che riesca a proseguire così sino al termine del campionato. Pioli? I risultati che sta ottenendo sono sotto gli occhi di tutti, se continua con questo ritmo non so come possa essere mandato via. Io sono dell’idea che un allenatore vada cambiato nel momento stesso in cui si sceglie di cambiarlo, non dopo tanti mesi dalla decisione. La questione poteva essere gestita molto meglio, sono d’accordo con Paolo Maldini”.

Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità in casa rossonera, svolta improvvisa: circola un’ipotesi pazzesca, la decisione di Elliott ora può cambiare tutto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live