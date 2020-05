Milan, secondo giorno di visite mediche

MILANO – Dopo i sette giocatori che hanno svolto ieri le visite mediche, questa mattina altri tesserati rossoneri si sono recati alla clinica La Madonnina per effettuare degli esami approfonditi prima della ripresa degli allenamenti, fissata per la giornata di domani. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Emanuele Baiocchini: “I test continuano. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Romagnoli, poi a ruota Musacchio e Laxalt. Le visite che stanno facendo i giocatori del Milan sono molto approfondite, tanto che si parla di seconda idoneità sportiva praticamente, considerato che vengono fatte analisi del sangue, test sotto sforzo e test sierologici. Domani chi è idoneo tornerà in campo su tre terreni separati con gruppetti prestabiliti da quattro componenti”.

IBRA E KESSIE’ – “Loro due mancano ancora all’appello. L’ivoriano si sta organizzando per prendere un volo che lo riporti in Italia, mentre l’attaccante svedese vuole avere date certe e sta aspettando la convocazione del Milan che, ad oggi, non è ancora arrivata”.

