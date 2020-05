Milan, oggi 7 giocatori hanno effettuato le visite mediche

MILANO – Fra due giorni, giovedì 7 maggio, i giocatori del Milan dovrebbero ricominciare ad allenarsi, individualmente, nel centro sportivo di Carnago. Per l’occasione il club rossonero ha stabilito, fra oggi, domani e dopodomani mattina, lo svolgimento di visite mediche approfondite per i suoi tesserati presso la clinica ‘La Madonnina’. Nella giornata odierna sono stati sottoposti alle visite sette calciatori: Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Leo Duarte, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Antonio e Gianluigi Donnarumma.

