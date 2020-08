Milan, Rodriguez e Biglia vicini alla partenza

MILANO – Giampaolo pesca a Milano per il suo nuovo Torino. Dopo Ricardo Rodriguez che è praticamente stato preso dalla squadra grandata, presto anche ufficialmente l’ultima idea del tecnico porta a Lucas Biglia per la mediana, in scadenza al 30 agosto 2020 ed in uscita dai rossoneri.

