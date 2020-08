Milan-Rebic, Eintracht-Andre Silva e Fiorentina sullo sfondo: l’accordo del 2018 che tiene bloccato il mercato

MILANO – Ante Rebic continua a trattare la sua permanenza in rossonero. Il classe ’93 è in prestito dall’Eintracht, così come André Silva è in prestito al club tedesco. Si è parlato così si uno scambio alla pari, ma il 50% della futura rivendita di Rebic, spettante alla Fiorentina, ha complicato i piani. La Viola vuole ottenere il massimo, ma sa anche di non poter esagerare. Una delle conseguenze dovute a questi particolari accordi di mercato, vede infatti i due club detentori dei calciatori in questioni, addirittura poter rinnovarne i rispettivi prestiti per un altro anno senza rinnovi di contratto, facendo arrivare entrambi i giocatori in scadenza: non ci sarebbero plusvalenze di sorta, ma a quel punto la Fiorentina incasserebbe zero. La situazione è pertanto attualmente bloccata in attesa di sviluppi e nuovi accordi.

