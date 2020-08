Milan, possibile ritorno di Nocerino: i dettagli

MILANO – Che Antonio Nocerino sia rimasto legatissimo al Milan non è un mistero, ma ora le strade del club rossonero e dell’ex centrocampista possono davvero ricongiungersi. Stando infatti a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport Nocerino, diventato allenatore dopo il ritiro, potrebbe approdare su una panchina rossonera: l’idea del Milan sarebbe infatti quella di affidargli una squadra del proprio settore giovanile. Non a caso ieri si è svolto un incontro, in cui si è parlato proprio di questa possibilità, fra i dirigenti meneghini e i rappresentanti di Nocerino.

