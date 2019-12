MILANO – A meno di una settimana inizierà il calciomercato e il Milan ha l’obbligo di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e centrare l’obiettivo stagionale: ritornare in Europa. Secondo “SportMediaset” per finanziare gli acquisti i rossoneri dovranno cedere qualche giocatore. Il primo indiziato è Franck Kessié.

