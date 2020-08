Milan, Milik lontano: con la permanenza di Ibra si punta ad un esterno

MILANO – Negli scorsi mesi il nome di Arkadiusz Milik si era aggiunto alla lista dei desideri in casa Milan. Il centravanti polacco ha rotto definitivamente col Napoli e spinge per essere ceduto. Tuttavia, la destinazione più probabile è la Juventus: il giocatore infatti vuole la squadra bianconera che, a sua volta, è alla ricerca di un sostituto del partente Higuain.

Inoltre, il Milan è sempre più vicino all’accordo con Zlatan Ibrahimovic per rinnovargli il contratto; qualora arrivasse davvero la firma dello svedese, la società non cercherebbe più una punta bensì un esterno. In tal senso, sta prendendo quota la candidatura di Gerard Deulofeu.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata un’importantissima novità per il mercato rossonero. Il colpo si avvicina sempre di più, arriva l’annuncio: “Accordo raggiunto, c’è il sì!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live