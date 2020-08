Milan-Milenkovic: stallo con la Fiorentina

MILANO – La trattativa tra Milan e Fiorentina per il trasferimento in rossonero di Nikola Milenkovic sta vivendo una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, trattare con il club di Rocco Commisso è molto difficile sia per il prezzo fissato per il serbo sia per la possibilità di inserire Lucas Paquetà nell’affare. Il brasiliano infatti non convince pienamente i viola.

