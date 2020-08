Milan, Massara chiude le porte ad Aurier: “Non è un obiettivo”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha dichiarato che Serge Aurier, nome accostato con insistenza al Milan nelle ultime settimane, non è al momento un reale obiettivo di mercato: “E’ un ottimo giocatore del Tottenham, ma ora non ci sono le condizioni per acquistarlo, quindi non può essere un nostro obiettivo”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra novità a sorpresa per il mercato rossonero. Maldini spiazza tutti: il nome nuovo costa 25 milioni e lo vuole mezza Europa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

