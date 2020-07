Milan, Leo Duarte candidato alla cessione

MILANO – Tante panchine e pesanti infortuni: il primo anno di Leo Duarte al Milan è andato come peggio non poteva. Complice il riscatto di Simon Kjaer e la probabile permanenza di Matteo Gabbia, Duarte potrebbe già lasciare la società rossonera a fine stagione. Il Milan, come riferisce calciomercato.com, sta infatti valutando concretamente l’ipotesi della cessione, anche in prestito, per permettere al ragazzo di trovare spazio e giocare con continuità. Al momento non ci sono trattative, ma il club attende acquirenti.

