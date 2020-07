Milan, Laxalt nel mirino della Lokomotiv: possibile scambio con Miranchuk

MILANO – Stando a quel che riferisce Gianluca Di Marzio, Diego Laxalt sarebbe finito nel mirino della Lokomotiv Mosca, tanto che nella giornata di ieri sarebbe andato in scena a Casa Milan un incontro fra i dirigenti rossoneri e quelli del club russo. Il Milan valuta Laxalt 10 milioni di euro, ma la Lokomotiv vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Aleksej Miranchuk, in scadenza di contratto nel 2021. Il calciatore piace alla società meneghina, che tuttavia vorrebbe tenere separati i due affari. Tra un paio di settimane ci sarà un nuovo incontro in cui le parti si aggiorneranno.

