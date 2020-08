Milan, inizia oggi la nuova stagione: ma non c’è Ibra…

MILANO – Il Milan comincia la sua nuova stagione, con i calciatori che, terminate la vacanze, sono pronti a ritrovarsi nel centro sportivo di Carnago. Nella giornata odierna verranno svolti solamente i tamponi per accertarsi che non vi siano positivi al Covid, mentre da domani riprenderanno gli allenamenti in vista dei preliminari di Europa League. Una brutta notizia viene da Zlatan Ibrahmovic: l’attaccante svedese non ha ancora accettato la proposta sul rinnovo e oggi non sarà presente a Milanello. Più passano i giorni, più diminuiscono le possibilità che resti in rossonero. Non a caso la società si sta guardando attorno per valutare delle alternative.

