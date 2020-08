Milan, incontro in sede con l’agente di Conti

MILANO – E’ andato in scena oggi un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti. Nella chiacchierata si è fatto il punto della situazione sul ruolo che il club vuole riservare al terzino destro: l’intenzione è quella di confermarlo in squadra, ma al tempo stesso si sta cercando un altro laterale per sostituire il partente Calabria e che possa contendersi il posto da titolare proprio con Conti. Il Milan giocherà ogni tre giorni fra competizioni nazionali ed europee, e vuole quindi avere due calciatori in grado di giocarsi il posto alla pari in ogni ruolo.

